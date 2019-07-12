İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Demirspor ilk etap hazırlıklarını tamamlıyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2 Temmuz'da başladığı lig hazırlıklarının ilk etabını bu akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.


Adana Demirspor, 2 Temmuz'da başladığı lig hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla noktalayacak. Futbolculara verilecek 2 günlük iznin ardından 14 Temmuz'da ikinci etap çalışmalarına başlayacak mavi-lacivertliler, Bolu'da kampa girecek. Adana Demirspor ikinci etap çalışmaları kapsamında 6 hazırlık maçı oynayacak.


Yeni transfer Mehmet Uslu'nun da ilk antrenmanına çıktığı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak da oyuncularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.