Adana Demirspor ilk etap hazırlıklarını tamamlıyor

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2 Temmuz'da başladığı lig hazırlıklarının ilk etabını bu akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.

Adana Demirspor, 2 Temmuz'da başladığı lig hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla noktalayacak. Futbolculara verilecek 2 günlük iznin ardından 14 Temmuz'da ikinci etap çalışmalarına başlayacak mavi-lacivertliler, Bolu'da kampa girecek. Adana Demirspor ikinci etap çalışmaları kapsamında 6 hazırlık maçı oynayacak.

Yeni transfer Mehmet Uslu'nun da ilk antrenmanına çıktığı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak da oyuncularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.