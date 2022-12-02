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Adana Demirspor Kadın Futbol Kulübü'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları

Adana Demirspor Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 7’nci haftasında konuk edeceği 1207 Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Adana Demirspor Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 7'nci haftasında konuk edeceği 1207 Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.


4 Aralık Pazar günü Muharrem Gülergin Stadı'nda Antalyaspor'u misafir edecek olan mavi - lacivertli takım, Teknik Direktör Aslı Canan Sabırlı yönetiminde çalıştı.


Antrenmanı, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tanrıverdi ve Adana Demirspor Kadın Futbol Kulübü Başkanı Metin Taylancı da izledi.


Mavi - lacivertli takım, bugün yapacağı antrenmanla 1207 Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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