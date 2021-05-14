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Adana Demirspor kulübü yöneticisi, şampiyonluk kutlamasında yaralanan taraftarları ziyaret etti

Adana Demirspor’un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğundan sonra kutlama sırasında yaralanan taraftarları, kulübün yöneticilerinden Telat Şahin ziyaret etti.

Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğundan sonra kutlama sırasında yaralanan taraftarları, kulübün yöneticilerinden Telat Şahin ziyaret etti.


9 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor, 26 yıl sonra süper lige yükselirken, Adana'nın sokaklarında coşkulu kutlamalar yapıldı. Yapılan kutlamalar sırasında bazı taraftarlar yaralandı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın talimatı doğrultusunda kulübün yöneticilerinde Telat Şahin, yaralanan taraftarları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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