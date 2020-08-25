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Adana Demirspor, Lanzafame'yi renklerine bağladı

Adana Demirspor, Macaristan’ın Honved FC takımında top koşturan Davide Lanzafame’yi renklerine bağladı.

Adana Demirspor, Macaristan'ın Honved FC takımında top koşturan Davide Lanzafame'yi renklerine bağladı.


Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Adana Demirspor, Lanzafame'yi transfer etti. Başkan Murat Sancak, kulübün resmi sosyal hesabından yaptığı paylaşım ile golcü oyuncunun takıma katıldığını duyurdu. Açıklamada, “Macaristan'ın Ligi takımlarından Honved FC forması giyen, 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafame ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Milli takım forması da giyen Lanzafame, Honved FC takımında iki kez üst üste gol kralı olmuştur” ifadelerine yer verildi.

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