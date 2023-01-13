İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana Demirspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Mavi-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı gerçekleştirildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'da, idman öncesi oyuncularla bir süre sohbet etti.


Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü maçı yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Hakem Burak Şeker yönetecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.