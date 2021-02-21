İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Demirspor Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.


Cüneyt Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getiriyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul'da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.