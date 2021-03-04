Adana Demirspor, Samsun'dan galibiyetle dönmek istiyor

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuncuların gelişme gösterdiğini ve takımdan memnun olduğunu söyleyerek, “Son haftalara doğru herkes birbiriyle oynayacak. Bizim hedefimize gitmemiz için çok maç kazanmamız gerekecek” dedi.

Adana Demirspor, ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımın mental ve kondisyon olarak aşağı itilmiş durumda olduğunu, ancak son alınan galibiyetin iyi geldiğini belirterek, “Kaliteli, değerli bir kadromuz var. Ancak başarısız sonuçlar takımı çok aşağı itmiş. Mental olarak da kondisyon olarak da itmiş. Maçlarda galibiyetler alınamaması da onları bir yere çekmiş. Aldığımız galibiyet çok iyi geldi. Futbolcuların motivasyonunu, çalışma isteğini artırdı. Her şey gelişmeye başladı, takımımdan memnunum” diye konuştu.

"Samsun galibiyeti çok önemli"

Samsunspor maçını kazanmak istediklerini söyleyen Aybaba, “Samsunspor iyi bir takım. Ekonomisi ve teknik ekibi güçlü. Eğer o takımı orada yenersek, yeniden başlatırız. Oyuncularımız Samsun galibiyeti ile dönerse bulunduğumuz konumu çok daha farklı yerlere taşırlar. Bütün oyuncularımızdan faydalanacağız” ifadelerini kullandı.

Takıma tekrardan dönen Volkan Şen'in durumundan da bahseden Samet Aybaba, “Volkan yeni geldi ve özel çalıştırıyoruz. Hazırlayacağız. Ücretini ödüyoruz. O nedenle ondan en azından bir yerde yararlanabiliriz. Onu ilk Bursa'da ben oynatmıştım 18-19 yaşındaydı. Çok kaliteli iyi birisi. Arkadaşlarına da çok bağlı inşallah bir yer bize katkı sağlayacaktır” dedi.