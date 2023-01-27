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Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, Malatya'ya doğru yola çıktı.


Adana Demirspor Tesisleri'ndeki idman, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşti. Topla ısınma hareketleriyle ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde, Sivasspor'un taktik çalışması yapıldı.


Sivasspor'un, stadının zemini bozuk olduğu için TFF, maçı Malatya'da Yeni Malatya Stadı'nda oynatma kararı almıştı.


Adana Demirspor, yarın 13.30'da oynayacağı maç için Malatya'ya doğru hareket etti.

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