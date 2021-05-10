Adana Demirspor, tesislerde havai fişek gösterisi ve konfetilerle karşılandı

Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor, kulüp tesislerinde coşkuyla karşılandı. Futbolcular, meşaleler yakıp dans ederek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Adana Demirspor, 26 yıl aradan sonra süper lige çıkarken kulüp tesislere geldiğinde coşkuyla karşılandı. Kulüp tesislerine gelen takım otobüsü konfetiler eşliğinde içeri girdi. Ardından tesislerde havai fişek gösterisi yapıldı. Futbolcular ve aileleri tesiste meşale yakarak ve dans ederek şampiyonluğun tadını çıkardı.

Adana Demirspor'da forma giyen Hasan Kılıç,” Geçen senenin burukluğu vardı içimizde. Allah'a şükürler olsun şimdi bu sene lider olarak çıkmasını bildik. Çok mutluyuz. Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan ediyoruz. İnşallah hep beraber tadını çıkaracağız.” dedi.

“Herkes buna inanıyor, bizde inandık”

Adana Demirspor'da forma giyen Tayyip Talha Sanuç, ”26 yıllık hasret bitti. Bu şehre şampiyonluk çok yakıştı, çok mutluyuz. İnşallah Süper lig'de uzun süre kalacağız. Biz bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Herkes buna inanıyor bizde inandık ve sonunda başardık.” diye konuştu.

“Bu şehir her şeyin en güzelini hak etti”

Adana Demirspor'da forma giyen Sinan Kurt, ”Çok mutluyuz bugün, büyük bir camia. Bu şehir her şeyin en güzelini hak etti. Bende gollerimle katkı yapabildiğim için ne mutlu bana. Ondan daha önemlisi herhalde bu takımın bu camianın süper lige çıkması. Yani bize de burada bunu yaşamak nasip oldu. Sanırım herkese de nasip olmaz. Çok şükür seneye Süper Lig'deyiz.” İfadelerini aktardı.

“Kupayı Bekir Çınar'a armağan ediyoruz”

Son olarak Semih Güler, “26 sene sonra bu şampiyonluk gelmesi, önce taraftarımıza sonra başkanımız Murat Sancağa armağan olsun. Tabi ki Bekir Çınar'ı unutmamamız lazım ona da bu kupayı armağan ediyoruz.” dedi.