Adana Demirspor yeni sezon çalışmalarına başladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon öncesi kamp için toplandığı Bolu'da top başı yaptı.

Mavi-lacivertli ekip yeni sezon öncesinde Bolu'da ilk antrenmanını Teknik Direktör Samet Aybaba öncülüğünde yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 2021-2022 futbol sezonuna Bolu'da yaptığı çalışmayla başladı. Hazırlıklarımız günde çift antrenmanla devam edecek" denildi.