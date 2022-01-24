İhlas Haber Ajansı

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Adana Demirspor'da 2 futbolcu kiralık gönderildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Francis Ezeh’in Tuzlaspor’a, İzzet Çelik’in ise Diyarbekirspor’a kiralandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Francis Ezeh'in Tuzlaspor'a, İzzet Çelik'in ise Diyarbekirspor'a kiralandığını açıkladı.


Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz futbolcularından Francis Ezeh, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a, İzzet Çelik ise TFF 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Her iki oyuncumuza da sezon sonuna kadar mücadele verecekleri takımlarında başarılar dileriz” denildi.

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