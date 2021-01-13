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Adana Demirspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 4 futbolcuyla yolların ayrıldığını önümüzdeki günlerde 3 futbolcuyla daha yollarının ayrılacağını açıkladı. Sancak, BB Erzurumspor'da forma giyen sol bek Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını duyurdu.


Mavi-lacivertli ekip dün Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında D.G. Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, bugün kendi Twitter hesabından Kosecki, Lanzafame, Anıl Karaer ve Samed Ali Kaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Başkan Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:


“Günaydın Kosecki, Lanzafame, Anıl Karaer ve Samed Ali yollarımız ayrılıyor. Kendilerine teşekkür eder, yolları açık olsun. Yollarımızı ayıracağımız konuştuktan sonra duyuracağımız 3 futbolcumuz daha olacak. Transfer edeceğimiz 2-3 nokta transferimiz olacak.”



Kaan Kanak transferini de duyurdu


Öte yandan Murat Sancak, BB Erzurumspor'da forma giyen sol bek Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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