Adana Demirspor'da Afjet Afyonspor hazırlıkları sürüyor

Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Kosecki ve Hakan bilgiç katılmazken, Vedat Bora da takımdan ayrı çalıştı.

Adana Demirspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını yarın 16.30'da yapacağı antrenmanla devam ettirecek.