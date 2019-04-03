İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Adana Demirspor'da Afjet Afyonspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1.

Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürüyor.


Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Kosecki ve Hakan bilgiç katılmazken, Vedat Bora da takımdan ayrı çalıştı.


Adana Demirspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını yarın 16.30'da yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.