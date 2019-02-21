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Adana Demirspor'da Altınordu hazırlıkları

Adana Demirspor, Spor Toto 1.

Lig'in 23. haftasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.


Teknik Direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.


Kurtuluş, Kaan, Süleyman, Emre, Levent, Semih, Anderson, Adil, Gladky, Mitroviç'ten oluşan beyaz takım, Çağlar, Rassaul, Hamidou, Pote, Tayyib, Hakan, Berk, Erkam, Batuhan ve İsmail'den oluşan mavi takımı 4-0 yendi.


Karşılaşma sonrasında beyaz takım galibiyet pozu verdi.

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