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Adana Demirspor'da Balıkesirspor hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor Spor Toto 1 Lig’in 16.

Adana Demirspor Spor Toto 1 Lig'in 16. haftasında oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.


Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde 13.30'da Adana Demirspor Tesisleri'nde başlayan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.


Antrenmana sakatlığı bulunan Herve Kage ve Tayyib Talha Sanuç katılmadı.


Adana Demirspor, yarın Balıkesir'de yapacağı antrenmanla Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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