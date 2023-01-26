Adana Demirspor'da Berk Yıldız'ın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Berk Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile anlaştığı, kulüple sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.