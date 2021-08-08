Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak olan mavi-lacivertli ekip hazırlıklarına başladı. Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Aybaba, futbolcularına Fenerbahçe maçı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, taktik çalışmalarla devam etti.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.