Adana Demirspor'da Hatayspor hazırlıkları

Lig takımlarından Adana Demirspor, 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün Adana Demirspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenman saat 13.30'da salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

İstanbulspor maçında sol arka adalesinde sertleşme yaşayarak oyundan çıkan Kaan Kanak bugün yapılan antrenmana katılmadı.

Adana Demirspor, yarın Adana Demirspor Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.