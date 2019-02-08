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Adana Demirspor'da, İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor, Spor Toto 1.

Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Aytaç Durak Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenman saat 10.30'da salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İstanbulspor maçının taktik antrenmanıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Emre Uğur Uruç katılmadı.


Adana Demirspor'da antrenman sonrası 23 yaşına giren Erdal Öztürk'ün doğum günü kutlaması Brezilya usulü yapıldı.


Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenman ile İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


İstanbulspor ile 10 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan mavi-lacivertliler, bu maç için 9 Şubat Cumartesi günü 16.55 uçağıyla İstanbul'a hareket edecek.

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