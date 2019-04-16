Adana Demirspor'da Joher Rassoul'un dirseği kırıldı

Spor Toto 1.
Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Joher Khadim Rassoul'un antrenmanda kırılan dirseği alçıya alındı.
Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Senegalli futbolcu Joher Khadim Rassoul'un 14 Nisan Pazar günü yapılan antrenmanda ikili mücadele sırasında sağ dirseğinde kırık meydana geldiği belirtildi.
Tedavisine başlanan Joher Khadim Rassoul'un dirseğinin alçıya alındığı, 3 hafta sonra yapılacak olan doktor kontrolünden sonra tekrar antrenmanlara başlayacağı tarihin belli olacağı kaydedildi.