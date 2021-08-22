Adana Demirspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü evinde karşılaşacağı Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalıştı.

Aybaba, antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaparak 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçının değerlendirmesini yaptı. Kayserispor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.