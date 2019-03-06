Adana Demirspor'da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor

Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 oyununun ardından Osmanlıspor maçının taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Jonathan Legear, Kosecki ve Kaan Kanak antrenmana katılmadı.

Adana Demirspor, 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.