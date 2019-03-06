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Adana Demirspor'da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper 1.

Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 oyununun ardından Osmanlıspor maçının taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Jonathan Legear, Kosecki ve Kaan Kanak antrenmana katılmadı.


Adana Demirspor, 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.

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