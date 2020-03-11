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Adana Demirspor'da Rassoul kadro dışı bırakıldı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kritik Akhisarspor maçı öncesi Başkan Murat Sancak, stoper Joher Khadim Rassoul'un süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.


Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, bugün saat 19.00'da evinde Akhisarspor ile karşılaşacak. Mavi-lacivertli ekip rakipleri BB Erzurumspor ve Hatayspor'un puan kaybettiği haftada 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşma öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, stoper Joher Khadim Rassoul'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.


Adana Demirspor Kulübü de sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "Futbolcularımızdan Khadim Rassoul, çalışmalardaki isteksiz tavırları, takım içindeki olumsuz davranışları, aidiyet duygusu ile hareket etmediği ve teknik heyetin isteklerini yerine getirmemesinden dolayı, başkanımızın kendisiyle yaptığı görüşmede aynı tavırları sergilemesi sonucu teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

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