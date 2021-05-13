Adana Demirspor'da sözleşmesi biten 3 oyuncu daha takımdan ayrıldı

Lig 2020-2021 sezon şampiyonu Adana Demirspor'da dün sözleşmesi bitip takımdan ayrılan 4 oyuncunun ardından bugün de Muhammed Şengezer, İsmail Yüksek ve Okan Alkan'ın takımdan ayrıldığı açıklandı.

Adana Demirspor, şampiyon olup Süper Lig'e çıkmaya hak kazanırken sözleşmesi biten Muhammed Şengezer, İsmail Yüksek ve Okan Alkan takımdan ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sözleşmesi sona eren Okan Alkan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. Takımımıza kiralık olarak katılan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve İsmail Yüksek'in sözleşmeleri sona ermiştir. Üç futbolcumuza da kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulüplerinde ve futbol yaşamlarında başarılar dileriz” denildi.

Dün de takımdan Hasan Kılıç, Yunus Akgün, Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız ayrılmıştı.