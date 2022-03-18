İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor’da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı.

Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı.


Adana Demirspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarık Çamdal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Tarık Çamdal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.


Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Tarık Çamdal bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.