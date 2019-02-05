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Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi

Spor Toto 1.

Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi.


Adana Demirspor Kulübü'ndan yapılan açıklamada, "Adana Demirspor'umuz, Ümit Özat ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Ümit Özat, boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını peşinen başkanımız Murat Sancak'a bırakmıştır. Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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