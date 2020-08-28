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Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi

TFF 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile anlaştı.


Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ümit Özat'ı getirdiğini açıkladı. Mavi-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz daha öncede takımımızda görev alan Teknik Direktör Ümit Özat ile bir yıllık anlaşma sağlamıştır. Cüneyt Dumlupınar hocamız başkanımız Murat Sancak'ın şirketinde spor danışmanı olarak görevine devam edecektir” denildi.

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