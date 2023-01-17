İhlas Haber Ajansı

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Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan ilk antrenmana çıktı

Adana Demirspor’un, Trabzonspor’dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Adana Demirspor'un, Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.


Adana Demirspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki futbolcu Yusuf Erdoğan, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdüren yeni takımının formasıyla ilk antrenmanına başladı.


Adana Demirspor Kulübü de sosyal medya hesabından, "Yeni transferimiz Yusuf Erdoğan takımımızla ilk antrenmanına çıktı" paylaşımı yaptı.

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