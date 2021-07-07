İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye özel klip

Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, İtalyan golcü için klip yayınladı.

Ayrıca Balotelli sosyal medya hesabından ‘hazırız' paylaşımında bulundu.


Adana Demirspor'da transfer hazırlıkları hız kesmeden devam ederken mavi-lacivertli kulüp İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Adana Demirspor, Balotelli için Adana'nın tarihi ve turistik mekanlarının içerisinde olduğu, sonunda da golcünün maçlarından kesitlerin yer aldığı bir klip yayınladı. Öte yandan Mario Balotelli sosyal medya hesabından ‘hazırız' paylaşımında bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.