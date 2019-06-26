İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Demirsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto 1.

Lig takımlarından Adana Demirspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.


Mavi-lacivertli futbolcular sabah saatlerinde hastaneye gelerek kalp, ultrason ve ardından da diğer tetkikleri yaptırdılar. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Abdurrahman Tasal, Genel Cerrahi Uzmanları Dr. Bilgin İnç ve Dr. Mehmet Haznedar, mavi-lacivertli futbolcuları muayene ederek sezon öncesi kontrollerini yaptılar.


Kulüp doktoru Fehmi Yıldız'ın da hazır bulunduğu kontrollerde futbolcular son olarak Ortopedi Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız tarafından genel muayeneye tabi tutularak hastaneden ayrıldılar.


Adana Demirsporlu futbolcular ayrıca Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezinde uzman bir ekip tarafından sezon öncesi vücut yağ yüzdesi ölçümü ve oksijen kullanma kapasitesi testlerini tabi tutuldular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.