Adana Demirsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Lig takımlarından Adana Demirspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Mavi-lacivertli futbolcular sabah saatlerinde hastaneye gelerek kalp, ultrason ve ardından da diğer tetkikleri yaptırdılar. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Abdurrahman Tasal, Genel Cerrahi Uzmanları Dr. Bilgin İnç ve Dr. Mehmet Haznedar, mavi-lacivertli futbolcuları muayene ederek sezon öncesi kontrollerini yaptılar.

Kulüp doktoru Fehmi Yıldız'ın da hazır bulunduğu kontrollerde futbolcular son olarak Ortopedi Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız tarafından genel muayeneye tabi tutularak hastaneden ayrıldılar.

Adana Demirsporlu futbolcular ayrıca Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezinde uzman bir ekip tarafından sezon öncesi vücut yağ yüzdesi ölçümü ve oksijen kullanma kapasitesi testlerini tabi tutuldular.