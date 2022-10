Adana Demirsporlu futbolcular “Takım olarak iyiyiz” mesajını verdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Badou Ndiaye ve David Akintola, Kayserispor deplasmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada takım olarak iyi durum olduklarını belirttiler.

Spor Toto Süper Lig'in 12'inci haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Adana Demirspor'un, Kayserispor deplasmanı için hazırlıkları devam ederken Badou Ndiaye ve David Akintola basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Her zaman daha iyisinin olabileceğini düşünen bir yapım var”

Her şeyin çok iyi gittiği dile getiren Badou Ndiaye, ”Ben her zaman daha iyisinin olabileceğini düşünen birisiyim. İyi gidiyor diyebilirim işler bizim için. Her zaman daha iyisinin olabileceğini düşünen bir yapım var. Tabiki daha iyi olabilirim. Kendi potansiyelimi biliyorum ve kendimi tanıyorum ama şimdiye kadarki işle ilgili mutsuz olduğumu söyleyemem ama tam anlamıyla da henüz mutluyum diyemeyebilirim” dedi.

“Takımdaki hava gerçekten çok iyi”

Hedefinin her zaman bir sonraki maçta daha iyi olabilmek olduğunu vurgulayan Ndiaye,” Bir önceki maçı unutup bir sonrakinde daha iyi olup üzerine koyabilme hedefim var. Takım olarak pozisyon yakalamak aslında zordur ama biz bunları sağlıyoruz. Mesela geçen haftada yaşadığımız örnek gibi pozisyonları yakaladık. Ama fırsatları değerlendiremedik. Biz bu şekilde devam ettiğimiz sürece zaten her şey bizim elimizde. Hepimizde bu potansiyel bu kalite zaten var. Onun dışında takımdaki arkadaşlığa gelecek olursak takımdaki hava gerçekten iyi. Çok iyi karakterler var, atmosfer çok iyi. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz” diye konuştu.

“Takım olarak iyi başladık”

Sezona iyi başladıklarını söyleyen David Akintola, ”Zaten ligin de tepesinde yer alıyoruz. Birkaç haftadır liderdik. Genel olarak iyi başladığımızı söyleyebiliriz. Bu seneki performansıma gelecek olursak süre yakaladıkça daha iyi oynamaya başladığımı hissediyorum. Hocamızın da bana güveni tam. Bu güveni de kendi özgüvenimle beraber ekleyince sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Rakiplere gelince genel olarak rakipler hızlı oyunculardan korkar ve çekinir. Bende bu silahı kullanarak takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum” dedi.