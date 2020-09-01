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Adana Demirspor'un 16 yaş takımını Anderson Oliveira çalıştıracak

TFF 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un 16 Yaş Altı Takımının Teknik Sorumluluğu, dünyaca ünlü eski futbolcu Anderson Oliveira getirildi.


Adana Demirspor Kulübü, resmi twitter hesabında Anderson Oliveira'ın 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğuna getirdiğini açıkladı. Anderson Oliveira, 2018-2019 sezonunda Adana Demirspor adına forma giymişti. Oliveira, Adana Demirspor'dan sonra profesyonel futbol kariyerini sonlandırmıştı.


Adana Demirspor Kulübü 16 Yaş Takımı'nda Anderson'la beraber, Kemal Oskay, performans ve atletik antrenörü Azizcan Kale ile fitness antrenörü Cevahir Çaçan'ın görev yapacağı bildirildi.

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