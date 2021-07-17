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Adana Demirspor'un 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kombine bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu.


Mavi lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021-2022 sezonu kombine fiyatlarının belirlendiğini duyurdu. Belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde:



Batı tribün (alt)


103-104 4.950 TL


102-105 2.400 TL


101-106 1.450 TL



Batı tribün (üst)


205-206 1.750 TL


204-207 1.550 TL


208 1.450 TL


209-210 1.250 TL



Maraton tribünü (alt)


117-119 4.450 TL


116-120 2.450 TL


115-121 1.950 TL


114-122 1.450 TL



Maraton tribünü (üst)


222-223-224 1.550 TL


220-221-225-226 1.250 TL


219-227 950 TL



Kuzey kale arkası (alt) 1.250 TL


Kuzey kale arkası (üst) 900 TL


Güney kale arkası (alt) 1.250 TL


Güney kale arkası (üst) 900 TL


Kuzey balkon 7.000 TL


Güney balkon 7.000 TL

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