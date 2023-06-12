Adana Demirspor'un Avrupa yolculuğu hem esnafı hem de taraftarları sevindirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak olması kentteki hem esnafı hem de taraftarları sevindirdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla da Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı.

Gastroturizm atağı

Tarihinde ilk kez mavi-lacivertli ekibin Avrupa'ya gidecek olması kentteki hem esnafı hem de taraftarları sevindirdi. Başta Adana Kebap olmak üzere kendine has birçok yemeği, tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran kentte esnaf, Avrupa ekiplerini ve taraftarlarını kentte ağırlamak için bekliyor. Adana'nın Avrupa kupalarında temsil edilecek olmasının gastroturizm atağına da dönüşmesi hedefleniyor.

“Esnafa can suyu olacak”

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Göger, “UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şehrimizi temsil edecek Adana Demirspor'u bu başarısından dolayı kutluyor, başarılar diliyorum. Adana Demirspor'un Süper Lig'deki mücadelesi esnafımızı ziyadesiyle memnun ediyordu. Avrupa kupalarında da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum. Adana Demirspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde şehrimizi temsil edecek olması gurur verici olduğu gibi hem ekonomik anlamda hem de Adana'nın tanıtımı anlamında şehrimiz için önemli bir kazanç. Kendi evimizde oynayacağımız maçlar için kentimize gelecek olan futbolseverler piyasalara canlılık getirecektir. Çarşı ve pazardaki hareketlilik esnafımıza can suyu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Etlerle şov yaptı, vatandaşlar selfie çektirdi

Kebapçı esnafı Yaşar Aydın ise Adana Demirspor'un Avrupa başarısı nedeniyle yüzlerce kilo etle dükkanının ortasına ‘ADS UEFA' yazdı. Birçok vatandaş ise gelip etlerle yazılan yazı önünde selfie çekildi.

“Çok mutluyuz”

Adana lezzetlerini Avrupalılara tattırmak için sabırsızlandıklarını belirten Aydın, “Şehir olarak ve ülke olarak çok mutluyuz. Yabancı ülkelerden yabancı takımlar gelecek. Adana lezzetlerini tüm dünya biliyor ama şimdi daha fazla insan tadacak. Adana Demirspor'da da bu alışkanlık yapacak ve durmadan Avrupa kupalarına katılmak isteyecek. Biz de esnaflar olarak mutlu olacağız. Etlerle şov yaptık ama bu daha ufak. Daha büyüğünü yapacağız inşallah. Avrupa'da göstereceğimiz her başarıda daha fazlasını yapacağız inşallah” diye konuştu.

“Herkesi burada en güzel şekilde ağırlayacağız”

Adana Demirspor'a tüm şehrin ve taraftarların destek verdiğini aktaran Yaşar Aydın, “Her zaman Adana Demirspor'un yanındayız. Bugün Adanaspor da başarılı olursa onun da yanında olacağız. Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de başarılı olacağına inanıyoruz. Tüm herkesi burada en güzel şekilde ağırlayacağız. Gerçekten Adana misafirperverliği başkadır. Avrupa, Adana Kebabına doyacak” dedi.

İbrahim Avcı isimli Adana Demirspor taraftarı ise her zaman takımının yanında olduğunu söyleyerek dört gözle maçları beklediklerini söyledi.