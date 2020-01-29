İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Demirspor'un deplasman biletleri 1 dakikada tükendi

TFF 1.

Lig takımlarından Adana Demirspor'un cumartesi günü Ankara'da Keçiörengücü ile yapacağı maç için ayrılan 451 misafir takım biletleri 1 dakikada tükendi.


Adana Demirspor'da Keçiörengücü hazırlıkları son hız devam ediyor. Öğleden sonra tesislerde idmana başlayan mavi-lacivertli takımda sakatlığı geçen Traore takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik Direktör Uğur Tütüneker nezaretinde yapılan taktik çift kale maçta futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi.


Karşılaşma için kafile yarın akşam hava yolu ile Ankara'ya gidecek. Bugün yapılan antrenmanı Başkan Murat Sancak ve yöneticilerde izledi. Tütüneker antrenman sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.


Sarı kart cezalısı Volkan Şen, Keçiörengücü müsabakasında forma giyemeyecek.


Ayrıca cumartesi günü oynayacak olan karşılaşmanın misafir takım için ayrılan 451 bilet 1 dakika içerisinde tükendi. Adana Demirspor taraftarları çok kısa bir sürede biletleri satın alırken, misafir takım için ayrılan tribünün tamamen dolması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.