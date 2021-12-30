Adana Demirspor'un eski başkanı Gökoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adana Demirspor'un eski başkanı Mehmet Gökoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kabasakal mezarlığında düzenlenen cenaze törenine aile yakınları, Adana Demirspor'un eski başkan ve yöneticileri ile protokol katıldı. Cenaze namazının ardından Adana Demirspor bayrağı örtülü tabutu omuzlarda taşındı. Geçmiş dönemde yaptığı başkanlığın yanı sıra, fanatik bir Adana Demirspor taraftarı da olan Gökoğlu'nun cenazesine Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Sarıçam Beldiye Başkanı Bilal Uludağ, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyeleri Remzi Kar, Savaş Çokduygulu, İsmail Tanrıverdi, Telat Şahin, Adanaspor Yönetim Kurulu Üyesi Osman Sümer, eski kulüp başkanları Adem Atılgan, Mustafa Tuncel, Önden Serin, Sedat Sözlü ve Kazım Bozan, parti il başkanları, oda başkanları ve Adana Demirspor taraftarları katıldı.