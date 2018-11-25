İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana derbisinde kazanan yok

1 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar


3. dakikada Galip'in köşe vuruşundan ortasında ceza sahası içinde Orhan'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.


15. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin sol kanattan ortasında topu alan Kosecki, plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0


38. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.


54. dakikada Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Berk'in şutu yandan dışarı gitti.


85. dakikada Bumba'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin yakın mesafeden şutunda top ağlarla buluştu. 1-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Abdullah Bora Özkara


Adana Demirspor: Kurtuluş, Tayyip, Galip, Traore, Berk, Pote, Mitrovic, Hakan, Orhan, Orkan, Kosecki (Kage dk. 73)


Yedekler: Çağlar, Emre, Anderson, Erdal, Batuhan, Musa


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Adanaspor: Karacic, Veli, Hakan (Renan dk. 90 ?), Kenan (Abdulkadir dk. 44), Robert, Berkan, Onur, Bumba, Kone, Özkan, Gökhan (Ahmet dk. 65)


Yedekler: İrfan, Göksu, Bilal, Doğanay


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Goller: Kosecki (dk. 15) (Adana Demirspor) Ahmet (dk. 85) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Kosecki, Pote, Tayyip, Kurtuluş (Adana Demirspor) Hakan, Kone (Adanaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.