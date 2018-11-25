Adana derbisinde kazanan yok

1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Galip'in köşe vuruşundan ortasında ceza sahası içinde Orhan'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
15. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin sol kanattan ortasında topu alan Kosecki, plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.
54. dakikada Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Berk'in şutu yandan dışarı gitti.
85. dakikada Bumba'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin yakın mesafeden şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Abdullah Bora Özkara
Adana Demirspor: Kurtuluş, Tayyip, Galip, Traore, Berk, Pote, Mitrovic, Hakan, Orhan, Orkan, Kosecki (Kage dk. 73)
Yedekler: Çağlar, Emre, Anderson, Erdal, Batuhan, Musa
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Adanaspor: Karacic, Veli, Hakan (Renan dk. 90 ?), Kenan (Abdulkadir dk. 44), Robert, Berkan, Onur, Bumba, Kone, Özkan, Gökhan (Ahmet dk. 65)
Yedekler: İrfan, Göksu, Bilal, Doğanay
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Kosecki (dk. 15) (Adana Demirspor) Ahmet (dk. 85) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Kosecki, Pote, Tayyip, Kurtuluş (Adana Demirspor) Hakan, Kone (Adanaspor)