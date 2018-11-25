İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana derbisinde son düdük sonrası kavga çıktı

Spor Toto 1.

Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor-Adanaspor derbisi 1-1 berabere bitti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular arasında kavga çıktı.


Adana derbisinde Hakem Özür Yankaya'ın maçın bitiş düdüğü çalmasının ardından ortalık karıştı. Adanaspor oyuncusu Veli Kızılkaya'nın hareketleri sonrasında tribünden sahaya adeta yabancı madde yağdı. Daha sonra Adana Demirsporlu futbolcular ve Adanasporlu futbolcular arasında kavga çıktı.


Her iki takımın çalışanları futbolcularını sakinleştirmek güçlük yaşarken, Çevik Kuvvet'in sahaya girmesiyle kavga son buldu. Adanasporlu futbolcular Çevik Kuvvet'in yardımıyla soyunma odasına gitti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.