İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Devlet Tiyatrosunda perde öğretmenlere açıldı

Adana Devlet Tiyatrosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaklaşık 150 öğretmeni ücretsiz tiyatroyla buluşturmanın heyecanını yaşadı.


21 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler "Fareler ve İnsanlar" adlı oyunu seyretme fırsatı yakaladı.


Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün şehrin farklı okullarından davet ettiği 150 öğretmen oyun sonrasında Adana Devlet Tiyatrosu oyuncularına, teknik ekibine ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.


Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Şirin Ergüven Hamşioğlu ise öğretmenlerle böyle bir hatıra yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Öğretmenlerimiz bizim geleceğimizi yetiştiren, evlatlarımıza yön veren çok değerli kişiler. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.