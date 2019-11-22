Adana Devlet Tiyatrosunda perde öğretmenlere açıldı

21 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler "Fareler ve İnsanlar" adlı oyunu seyretme fırsatı yakaladı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün şehrin farklı okullarından davet ettiği 150 öğretmen oyun sonrasında Adana Devlet Tiyatrosu oyuncularına, teknik ekibine ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Şirin Ergüven Hamşioğlu ise öğretmenlerle böyle bir hatıra yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Öğretmenlerimiz bizim geleceğimizi yetiştiren, evlatlarımıza yön veren çok değerli kişiler. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.