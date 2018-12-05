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Adana Devlet Tiyatrosu'ndan üçüncü oyun “Yolcular”

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), sezonunun üçüncü oyunu olan “Yolcular”ı izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.


Sam Bobrick'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın dilimize çevirdiği ve A. Sinan Pekinton'un rejisörlüğünü üstlendiği oyun “Yolcular” ilk gösterimini 13 Aralık Perşembe günü saat.20.00 de Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde gerçekleştirecek.


Sam Bobrick'in 8 episoddan oluşan kara komedi türündeki 2 perdelik oyunu, küçük bir otobüs terminalinde kesişen hayatların hikayesini konu ediniyor. Hayata tutunmakta güçlük çeken, hayallerinin peşinde koşan fakat her defasında hayal kırıklığına uğrayan karakterlerin hayatları mizahi bir dille ele alınıyor. Otobüs terminalinde bekleyen yolcular başarı ve başarısızlığı, acıyı ve sevinci ve kendilerine dayatılan değerlerin anlamsızlığını seyirciyle birlikte keşfediyorlar.


Oyunda, N.Fırat Demirağ, N.Efe Ünsal, Sevinç Gediktaş, Mazlum Taşkıran, Gizem Göbenli ve Gönül Dilmen rol alıyor.

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