Adana dijital dünyanın perdesini aralayacak

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, "İçinde bulunduğumuz sarsıntılı dönemi atlatmak üzere olduğumuzu ve önümüzdeki sürecin daha pozitif yönde gelişeceğini düşünüyorum. 2018 yılını tüm sıkıntılara rağmen başarılı bir ihracat grafiği ile tamamladık'' dedi.

Adana Ticaret Odası Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı Başkanlığında gerçekleştirildi. Ocak Meclis toplantısına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'de katıldı.

Toplantıda meclis üyeleri, Hüseyin Sözlü'ye şehrin sorunlarını ve üyelerin yaşadığı sorunları birinci ağızdan aktarma imkanı buldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tüm sorunların çözümü için çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, ''5 yıllık başkanlığım döneminde Adana Ticaret Odası'ndan gelen tüm sorunların çözümü için çaba sarf ettik'' dedi.

ATO Başkanı Atila Menevşe'de konuşmasıda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'ye teşekkür ederek, "Üyelerimizin yaşamış olduğu ve bize gelen sorunları her ay belediyeye iletiyoruz. Mümkün olan tüm taleplerimizin yerine getirildiğine şahidiz. Uyumlu bir çalışma zemini oluşturduk. Bugün meclis üyelerimizin sorunları başkana direkt söyleme fırsatı oldu. Üyelerimizin yaşadığı sorunları çözmek için çaba sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Sonuç itibariyle bize iletilen sorunlar, yaşadığımız şehrin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalardır. Bu çözüm arayışı sadece yerel yönetimlerle sınırlı değil elbette. Çözüm sunacak hangi kurum olursa olsun üyelerimizin işini kolaylaştırmak için o kurumun kapısını çalmaktan geri durmayız. Üyelerimizin tamamı bu şehre katma değer sunmaktadır. Bu ülkenin ekonomisine tek kuruş katkı koyan kişinin başımızın üstünde yeri vardır. Bu nedenle sorun çözücü aktörlerle iletişimiz her zeminde sürecektir'' dedi.

Ekonominin hızla geliştiğini ve değiştiğini ifade eden Menevşe şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz sarsıntılı dönemi atlatmak üzere olduğumuzu ve önümüzdeki sürecin daha pozitif yönde gelişeceğini düşünüyorum. 2018 yılını tüm sıkıntılara rağmen başarılı bir ihracat grafiği ile tamamladık. Özellikle Adana ölçeğinde olumlu sonuçlar elde ettik. Ekonomilerde dalgalanmalar olmaktadır, olacaktır. Piyasa dalgalanmaları her ne kadar ekonominin ana gündemini belirliyorsa da, küreselleşmenin doğası sessiz sedasız derin değişimler yaşıyor. Ekonominin ve ticaretin geleceğini belirleyecek olan da bu değişim süreci. Bakınız dünyada dijitalleşme her yeri sardı. Endüstri 4.0'ı Avrupa'ya göre ortalama 3 yıl geriden de olsa takip ediyoruz. Ancak işletmelerimizde dijitalleşme ve veri yönetimi konusunda gerideyiz. 1995-2017 döneminde 23 sanayi sektörü ve 43 ülke üzerinde yapılan bir araştırma; değer zinciri yaratan malların artık daha az ticaret-yoğun bir yapıya büründüğünü, sınır ötesi hizmetlerin, mal ticaretinden yüzde 60 daha hızlı büyüdüğünü, işgücü arbitrajının mal ticaretinde yüzde 20'lere dayandığını gösteriyor. Değer zincirleri yüksek nitelikli işgücü odağında bilgi yoğun hale dönüşüyor. Küresel değer zincirleri, sınır ötesi veri akışı, yeni teknolojiler, dijital platformlar, nesnelerin interneti ve otomasyonla yeniden şekilleniyor. Bu verilere göre dünyada ve Türkiye'de en hızlı büyüyen ve en karlı şirketlerin bilgi, teknoloji ve elektronik şirketleri olması hiç de sürpriz değil. Bu dönüşüm sürecini iyi okumalıyız. 100 bin dolarlık bir mobil yazılım 100 yıllık geleneksel hizmetlerin makro düzeyde önüne geçiyor. Mobil taksi, mobil bankacılık, e-ticaret hepsi hayatımızın içine girdi ve geride kalanları tehdit ediyor. Bu süreçte işin ciddiyetine varmak ilk önemli adımdır. Bu kapsamda Oda olarak bizim görevimiz üyelerimizin farkındalığını yükseltmektir. 14 Şubatta TOBB işbirliğiyle dijital yol adıyla bu konuda çok önemli bir toplantı yapacağız, lütfen bu toplantıyı kaçırmayın."

Bu toplantıda "şirketler dijital dönüşümü nasıl yapar, e-ticaret nasıl yapılır ve e-ihracata yönelmek için ne yapmak gerekir" sorularının cevabının verileceğini vurgulayan Menevşe "Ticaret Bakanlığımız ve TOBB işbirliğinde Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan eğitimin temel amacı, KOBİ'lerimiz için dijital dünya da iş yapabilme ve E-ticaret ekosisteminin onlara sağlayacağı faydaların farkındalığını artırmaktır. E-ticaret ekosistemi ve dijital dünyanın ince çizgilerinden, verimli ve sürdürülebilir bir iş modeli yaratmaya kadar bir çok konuya ev sahipliği yapıyor. Eğitim, üreticinin emeğine değer katması, satışlarını sınır tanımadan artırmasını hedeflemektedir. Güncel ve yaşanmış tecrübelerin paylaşıldığı tam kapsamlı bu eğitimler katılımcılara yeni iş modellerini hazırlayacağız. Bütün üyelerimiz ücretsiz olan bu eğitime katılabilir, kendinizi ve firmanızı yeni nesil iş dünyası ile tanıştırabilirsiniz" dedi.

Adana Ticaret Odasında 14 Şubat 2019 tarihlerinde tam gün olarak yapılacak eğitim 1 gün sürecek.