Adana Erkek Liseliler 130. yılı kutladı

Adana Erkek Lisesi'nin (AEL) kuruluşunun 130. yılı mezunların katılımı ile kutlandı.

1889 yılında kurulan ve tarihi başarılarla dolu olan AEL Mezunları Gönüllüleri Tertip Komitesi yüzlerce mezunu bir araya getirerek, 130. Yılı Geleneksel Pilav Günü ile kutladı. Büyük buluşmada 40-50 ve 60 yıllık mezunlar ile yeni mezunlar ve öğrenciler de bir araya geldi. Buluşma, tarihi dostlukları yaşatırken, mezunlar yıllardır görmedikleri sıra arkadaşları ile hasret giderdiler. Okulda görev yapmış olan emekli öğretmenler ise, öğrencileri ile yıllar sonra sohbet edip, geçmişi anma fırsatı buldular.

AEL Mezunları Gönüllüleri Tertip Komitesi adına konuşan 1958 yılı mezunlarından Av. Çetin Berköz, amaçlarının birlik, beraberlik ve kaynaşma olduğunu belirterek, "Her yıl geleneksel hale gelen okulumuzun kuruluş kutlaması bu yıl ayrı bir önem taşımakta. Çünkü on binlerce mezunu olan Adana Erkek Lisesi, 130. yılını çok değerli mezunları ile yeniden kutluyor. Bu önemli günde bizleri yalnız bırakmayan çok değerli mezunlarımıza, okul idarecilerimize ve etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Mezunlar Geleneksel Pilav Günü'nde coşkulu ve duygulu saatler yaşarken, sınıflarına girerek anılarını da tazelediler. Çok sayıda mezun Adana Erkek Lisesi Müzesi'ni gezerek okulun tarihini yad ettiler.

Etkinliğin ikinci günü Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol'un da katılımıyla fidan dikimi ile devam etti. Okulun mezunları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar bir araya gelerek 130. Yıl Adana Erkek Lisesi Mezunları ve Av. Çetin Berköz Ormanı için fidan diktiler.