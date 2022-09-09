Adana Fen Lisesi'nden yenilenebilir enerji için uluslararası işbirliği

Adana Fen Lisesi'nin yürüttüğü Solar Power Education and Learning (SPEL) adlı Erasmus+ projesi başarıyla tamamlandı.

Türkiye'den Adana Fen Lisesi, Bulgaristan, Hırvatistan, İtalya, Romanya ve Portekiz'den lise ve dengi okulların ortak olduğu proje pandemi koşulları sebebiyle çevrimiçi ve yüz yüze yapılan toplantılarla ve okullarda yapılan etkinliklerle hayata geçirildi.

Çağın önemli konularından biri olan yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle de güneş enerjisinin kullanımı ve yaygınlaştırılması, çevre bilincinin kazandırılması gibi konular üzerinde çalışmaların yapıldığı projede 6 farklı ülkeden bir araya gelen lise öğrencileri konuyla ilgili farkındalıklarını arttırdılar.

Projenin koordinatörü Adana Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Oya Pedük, çevre ve iklim sorunlarının tehlikeli boyuta vardığı bu dönemde böyle bir projenin önemli olduğunu ve gençlere dünyanın geleceğine sahip çıkmaları gerektiği bilincini aşılamak açısından katkı sağladığını belirtti. Pedük, ayrıca farklı kültür, gelenek ve dile sahip gençlerin işbirliği içinde çalışmalarının onların yabancı dil ve sosyal becerilerini ve empati yeteneklerini geliştirdiğini ekledi.