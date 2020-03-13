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Adana Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri iptal

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi tarafından, futbol antrenörleri için düzenlenecek gelişim semineri koronavirüs dolayısıyla ertelendi.


TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, UEFA-ELİT_A, UEFA-A, UEFA-B, TFF-A profesyonel Kaleci Antrenörü, TFF Teknik Direktör, TFF-A lisanslarına sahip olanların katılımıyla planlanan ve 16 Mart, 6 Nisan ve 16 Nisan tarihlerindeki seminerlerin koronavirüs nedeniyle belirtti.


Sümer, ertelenen seminerlerin yapılması konusunda tarihleri daha sonra belirleyeceklerini kaydetti.

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