Adana “gastronomi kenti” olma yolunda

Adana'nın gastronomik değerinin UNESCO tarafından “gastronomi kenti” olarak tescillenmesine yönelik destek mektubu Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından imzalandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, UNESCO'ya “gastronomi kenti” başvurusunun Büyükşehir Başkanlığınca yapılabildiğini ifade ederek sürece dair Vali Demirtaş'a bilgi verdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak başvuruya yönelik destek mektubunu imzalayan Vali Demirtaş; atılan imzanın önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Adana'nın tarihi ve kültürel derinliği, Anadolu, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz arasındaki köprü konumu, doğal güzellikleri, misafirperver insanları, gelişmiş ulaşım ve konaklama imkanlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Vali Demirtaş; gastronomi turizminin günümüzde turizmin yükselen eğilimleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliği ile Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olan Adana'nın yerel ve geleneksel mutfağına ait değerlerinin korunup geleceğe taşınması ve bu değerlerin tescillenmesi için yapılacak her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, “Adana'nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü, ülkemize ve dünyaya tanıtma yolunda bir adım olarak nitelendirdiğimiz UNESCO gastronomi kenti talebimizin ilimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.