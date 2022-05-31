Adana Genç İşadamları Ortaokulu'nun başarısı

Bu başarıların yanında okul sporları ve kulüp müsabakalarında toplam 19 bireysel dalda Türkiye ve Adana derecesi elde etti.

Okul, önümüzdeki yıl takım sporlarındaki Adana şampiyonluk sayısını arttırarak Milli Takıma çok daha fazla sporcu vermek için gereken tüm imkanlarla mücadele etme hedefi koydu.

Adana Genç İşadamları Ortaokulu'nun yıl içinde aldığı başarılar şöyle:

- Halk Oyunları Düzenlemeli Dal Adana Birincisi ve Türkiye Yedincisi (Takım)

- Basketbol Adana Birincisi ve Türkiye Yarı Finalisti (Milli Takım Oyuncusu) (Takım)

- Voleybol Adana Birincisi Türkiye Bölge Finalisti (Takım)

- Basketbol Küçük Kızlar Adana İkincisi (Takım)

- Halk Oyunları Düzenlemesiz Dal Adana İkincisi (Takım)

- Yüzme Adana Takım İkincisi (Takım)

- Kick Boks Adana Birincisi ve Türkiye Üçüncülüğü (Bireysel)

- Karate Adana Birincisi, Türkiye Şampiyonu (Bireysel)

- Karate Kata, Kumite Adana Birinciliği ve Türkiye Üçüncülüğü

- Eskrim Adana Birincisi (Bireysel)

- Yüzme Adana Birincisi (Bireysel)

- Yüzme Adana İkincisi (Bireysel)

- Yüzme Adana üçüncüsü (Bireysel)

- Modern Okçuluk Adana Birincisi Türkiye Sekizincisi (Bireysel)

- Kürek Bayanlar Adana Şampiyonu (Bireysel)

- Havalı Atıcılık Adana Birincisi (Bireysel)

- Muay Thai Adana Birincisi (Bireysel)

- Tekvando Adana Birincisi (Bireysel)

- Tekvando Adana İl İkincisi

- Wushu Adana Birincisi (Bireysel)

- Erkekler Güreş Adana Birinciliği (Bireysel)

- Kano Erkekler Adana Üçüncüsü (Bireysel)

- Satranç Adana İl İkincisi

- Erkekler Kürek Tekli Adana Üçüncü (Bireysel)

- Geleneksel Okçuluk Adana Dördüncü (Bireysel)

- Salsa dalında 2021 Türkiye Şampiyonu, 2022 Devam eden süreçte Türkiye İkincisi (Bireysel)

- Korsana Hayır, Afiş ve Slogan Yarışmasında Türkiye İkinciliği (Bireysel)

- TÜBİTAK 2204 Ortaokul Öğrencileri Arasında Araştırma Projesi Bölge Yarışması Bölge İkinciliği (Bireysel)