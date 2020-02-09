Adana Genç Türkiye Kongresi

Türkiye Gençlik Vakfı, Liselerarası Genç Türkiye Kongresi Adana il finali, Adana Kıvanç İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşti. Genç Türkiye Kongresine, ilçe finallerinde dereceye giren lise grupları katıldı. İl finalinde 2 oturum süren kongrede, Adana'nın genç fikirleri kıyasıya bir fikir yarışa imza attı.

70 öğrencinin katılımıyla; İsraf, Sosyal Uyum, Sosyal Medya ve Girişimcilik olmak üzere 4 farklı kategoride öğrenciler fikirlerini okullarını temsil ederek beyan ettiler.

Uzman jüri heyeti ve moderatörlerin görev aldığı programda, il düzeyinde 4 kategoride dereceye giren öğrenciler, Türkiye finali için ter döktüler.

TÜGVA Adana İl Başkanı Av. Emrah Sancar Genç, kongreye katılarak il finallerinde dereceye giren öğrencilere plaket ve sertifika takdim etti.

Sancar, burada yaptığı konuşmada, “Genç Türkiye Kongresi ile biz bir kez daha görüyoruz ki ülkemizin geleceğinde, genç kardeşlerimizin fikirlerinin ne kadar önemli olduğunu idrak etmiş oluyoruz. Bu kongrede, Adanamızın farklı liselerinde, ülkemizin geleceğine yön verecek gençleri dinlemenin heyecanını hissetmiş olduk. Kongreye katılan öğrencilerimize, jüri üyelerimize ve moderatörlerimize teşekkür ediyor, Rabbimden bu hayırlı çalışmaların ülkemiz adına hayırlı ve bereketli olmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genç Türkiye Kongresi Adana finalinde dereceye giren öğrenciler:

Gençlerin Gözlerinden Sosyal Uyum temasında: 1.Ali Emre Sürek, 2.Elif Çelik, 3.Semanur Cildan

Gençlerin Gözünden İsraf temasında: 1.M. Zeki Zorlu, 2. Mürselin Taş, 3.Zeynep Mekselina Güneş

Gençlerin Gözünden Sosyal Medya temasında: 1. Rümeysa Şen, 2.İrem Kırmıt, 3.Fatma Koyuncu

Gençlerin Gözünden Girişimcilik temasında: 1.Nazlı Göz, 2.Zehra Betül Alparslan, 3.Nur Göz