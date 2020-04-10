Adana GESAM Başkanı Gülşen Doğan'dan "Eser üretin" çağrısı

Bir çok kolleksiyonerde tablolarının olduğunu belirten Ressam Gülşen Doğan, bu süreci kendisinin de evde değerlendirdiğini belirterek, “Ben resimlerimde her izleyiciye farklı duygular hissettiren ve baktıkça çoğalan resimler olarak dikkat çekmeye çalışıyorum. Ekspresyonist bir anlayış içerisinde duygularımı, izlenimlerimi, düşüncelerimi, renkleri ve figürlerini gökyüzü ve bulutlardan ilham alarak kendime has tarzım ile yaptığım resimlerimde doğaya ve insana dönük izlere dönüştürüyorum. Şekillerin renkleriyle ve enerji yüklemeleri ve uygulanan yöntemle seyirciyi çağrışım yoluyla etkilemekte, çeşitli yorumlamalara neden olmaktadır" dedi.

Bu zor dönemlerin yakın bir zamanda geçeceğine inandığını ifade eden Doğan, başta GESAM üyeleri olmak üzere tüm sanatçıları eser üretmeye davet etti.