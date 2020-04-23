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Adana GESAM'dan sanal 23 Nisan sergisi

Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sanal sergi açtı.


Adana GESAM Başkanı Gülşen Doğan, kendisi ve üyeleri Saliha Yeşilköy, Nuri Börüban, Tevfik Gökdemir, Yurdagül Sidal, Tezcan Ballı Çardak, Fatma Akyüz Güher, Nermin Bakmaz Ayşe Sözen, Nevin Arıkoğlu, Sibel Çakar, Feriha Ekerve Gülay Yılmaz'ın çizdiği eserleri videoya yükleyerek sosyal medyada paylaştı.


Doğan, “TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı ve çocuklara armağan edilmesinden dolayı başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz sevgi ve minnetlerimizi sunmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Korona virüs salgını nedeniyle insanlar sokağa çıkamıyor. Biz sanatçılar olarak evde kalarak eser üretmeye devam ediyoruz. Bu eserleri de videoda birleştirip başta üyelerimiz olmak üzere sanat çevresi ile paylaşıyoruz” dedi.

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