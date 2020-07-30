Adana Güçbirliği Vakfı'nda yeni başkan Yüksel Yavuz

Adana Güçbirliği Vakfı'nda genel kurul sonrası başkanlığa Yüksel Yavuz başkanlığa seçildi.

Adana'nın ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 23 yıl önce kurulan Adana Güçbirliği Vakfı'nda yeni yönetim belirlendi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel kurulda belirlenen yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

Yüksel Yavuz'un başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Burhan Kavak, Süleyman Baş, İhsan Oğuz Beyarslan ve M. Emin Yumuşak Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Genel Sekreterliğini Prof. Dr. Bekir Özçelik, Saymanlığını Ferdi Kavak'ın yaptığı Adana Güçbirliği Vakfı'nda Şahin Güneşer, Recep Çalışkan, Zeynel Abidin Üstemel ve Orhan Avcı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Adana Güçbirliği Vakfı'nın yeni dönemde projelerle şehrin gelişimine katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Yüksel Yavuz, “Çok değerli isimlerle güzel bir takım kurduk. Hedefimizde daha yaşanabilir Adana için hizmet etmek var” dedi.